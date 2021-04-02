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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yüzde 70'e ulaştı

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu gözleniyor.

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu dışarı çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00’de başlayacak.

Kısıtlama öncesi kent geneli trafik yoğunluğu oluşurken Göztepe D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik havadan görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 69’a ulaştı.

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