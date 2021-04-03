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Dilan Çıtak saldırıya uğramıştı! Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sahibi olduğu Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde yaşanan saldırı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Çıtak'ın geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki güzellik merkezine gelen yabancı uyruklu dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırmıştı.

Bu sırada Çıtak ve grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Güzellik merkezinden ayrılan grup, bir süre sonra geri gelerek içeride bulunanlara saldırmış ve bir çalışanı başından yaralanmıştı.

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