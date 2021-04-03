Şişli'de birinin çantasından düşen 100 bin lirayı alıp kaybolan kişi parayla yakalandı

ŞİŞLİ'de, Mustafa D. ev almak üzere çantasında taşıdığı 300 bin liranın 100 bin lirasını yere düşürdü. Arakasından gelen bir kişi de düşen poşetteki parayı alarak kayıplara karıştı. Olay anları güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi evinde para ile birlikte yakaladı.

Şişli Belediyesi'ne doğru yürüyen Mustafa D., ev almak için yanında götürdüğü 300 bin liranın 100 bin lirasını yere düşürdü. Arkasından gelen kişi, düşen parayı alarak motosikletiyle kayıplara karıştı.

Parasının bir kısmının olmadığını fark eden Mustafa D., durumu polise bildirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay ilişkin çalışma başlattı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde paranın düşürüldüğü ve arkadan gelen kişinin düşen poşeti alıp motosikletiyle uzaklaştığı görüldü.

Parayı alan kişinin Şişli Belediyesi'nde işlem yapan L.Ç. olduğu tespit edildi. Evine baskın yapan ekipler, 100 bin lira parayla birlikte L.Ç.'yi gözaltına aldı. 100 bin lira Mustafa D.'ye teslim edildi.