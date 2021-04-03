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Hande Sarıoğlu mezdeke yaparak ekranlara döndü!

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Turco Medya bünyesindeki Bahis TV’de yayınlanan 'Bana Göre' programında, mezdeke yaparak ekranlara geri döndü.

Hande Sarıoğlu, hem işini hem de oryantal dansını yapmaya devam ediyor. Birlikte program yaptığı Buğra Korkut’a "Buğra sen bakma. Bu hikayede Bülent Serttaş sensin, sen yanma" dedi. Korkut ise, "Hiç beklemiyordum bunu..." şeklinde Sarıoğlu’na yanıtta bulundu.

Hande Sarıoğlu, "Arkadaşlar, böyle bir giriş yapmak gerçekten hayallerimden biriydi, her gece bunu hayal ediyordum." şeklinde açıklama yaptı.

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