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Şehriye pilavı nasıl yapılır kokusuyla mest ediyor!

Bu akşam yemeğinde mis gibi bir arpa şehriye pilavı yapmaya ne dersini? İşte sizler için tarifi...

Hazırlayacağınız pilav tarifimiz, tek başına bir ana yemek niteliğinde ama hazırlamadan önce sizlere vermek istediğimiz birkaç ufak püf noktası var. En çok dikkat etmeniz gereken kısım su miktarı. Unutmayın, arpa şehriye bir nevi makarnadır ve suyu oldukça sever. Yanında bir kase yoğurt ile sunabileceğiniz, buram buram tereyağı kokacak, arpa şehriyeli pilavımız için sizleri mutfağa kadar alalım.

Malzemeler;

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağı badem, arpa şehriye, 1 yemek kaşığı tere yağ, 2 su bardağı su, zerdeçal, tuz, dereotu.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=hPjqp-GudT8

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