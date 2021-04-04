Leziz mi leziz fırında biber dolması tarifi!

Kalabalık sofraların vazgeçilmezi zeytinyağlı biber dolmasını sofralarınıza taşımak ister misiniz? İşte sizler için tarifi...

Çok uzun yıllardır sofralarımızdan eksik etmediğimiz zeytinyağlı biber dolmasını bir de böyle yapmayı deneyin! Sofraların kurtarıcı zeytinyağlısı, biber dolması hem lezzetli hem de doyurucu bir yemektir. İşte sizler için hazırladığımız fırında zeytinyağlı biber dolması tarifi ve püf noktaları...

Malzemeler;

14-16 Adet biber, 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 büyük boy soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 orta boy domates, 2 su bardağı pirinç, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı yeni bahar, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tarçın, 1 su bardağı sıcak su, 1 çay bardağı zeytinyağı, Yeterince tuz, Bir tutam maydanoz, Bir tutam dere otu, Biberlerin bulunduğu tepsinin yarısına gelecek kadar su.

Sosu için, 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay bardağı sıcak su, Yeterince tuz 50 dakika 160 derecede biberlerin üstü kızarana kadar pişiriyoruz.

Mutfak İşleri Müdürü Youtube Sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=tZwSV8ZGhJc