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Arnavutköy'de TIR şoförü direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp oyun oynadı

ARNAVUTKÖY'de TIR şoförü H.Ş., hızla giden aracın içerisinde direksiyonu bırakıp ayağa kalkarak oyun oynadı. Yaşanan tehlikeli anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Arnavutköy - Göktürk yolunda çekildiği iddia edilen görüntülerde, Arnavutköy’de TIR şoförlüğü yapan H.Ş. TIR'ı ile hareket halindeyken direksiyonu bırakıp oturduğu yerden kalkarak aracında çalan müzik eşliğinde oyun oynadı.

H.Ş.’nin ‘‘Düğünün etkisinde çıkamadı’’ mesajıyla sosyal medyadan paylaştığı görüntülere tepki yağdı.

Sürücünün tehlikeli anları cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

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