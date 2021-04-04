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İstanbul Sultanahmet'te bir sürücü kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini sürdü

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Sultanahmet'te bir kişi, otomobilini kavga ettiği kişilerin üzerine sürerek çarpıp kaçmaya çalıştı. Olayı gören polis, otomobilin lastiklerine ateş açarken; diğer polislerin de otomobilin önünü kesmesiyle şüpheli kıskıvrak yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İSTANBUL Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet olan iki grup, Ayasofya Camii'nin yanındaki sokakta kavga etmeye başladı. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen bir kişi, bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgaya karışan bir şüpheli de otomobilini kavga ettiği kişilerin üzerine sürüp kaçmaya çalıştı.

Araçla yoldaki 3 kişiye çarpan şüpheliyi ise olayı gören Sultanahmet Meydanı'ndaki görevli polisler, otomobilin lastiklerine ateş açarak durdurmaya çalıştı. Diğer görevli polislerin de otomobilin önünü kesmesiyle şüpheli kıskıvrak yakalandı.

11 kişi gözaltına alındı

Otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki kişi ile kavga sırasında bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırılırken durumlarının da iyi olduğu belirtildi. Olaya karıştığı tespit edilen ve gözaltına alınan 11 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobiliyle 3 kişiye çarpması ile polis memurunun silahını çekerek ateş açtığı görülüyor.

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