Sarıklı cübbeli amiral Mehmet Sarı kimdir? Mehmet Kurdoğlu cemaatinden deniyor

TSK'da görevli Amiral Mehmet Sarı, generaller bildirisiyle yeniden gündemde. Peki kimdir bu sarıklı cübbeli amiral, hangi cemaate üye... Barış Terkoğlu amiralin Mehmet Kurdoğlu cemaatinden olduğunu iddia etti.

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103 emekli amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin yayımladıkları sarıklı ve cübbeli amiral görüntüleri için de 'Kabul edilemez' dedi. Görüntülerdeki kişinin Tuğamiral Mehmet Sarı olduğu ortaya çıkmış Genelkurmay soruşturma başlatmıştı. Deniz Harp Okulu mezunu olan Tuğamiral Mehmet Sarı, aslen Ordu Fatsalı... Babası polis memuru olan Mehmet Sarı, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı görevinde.

Peki tarikat evinde görüntülenen bu sarıklı cübbeli amiral hangi cemaate mensup bu konuda neler biliniyor? Bu sorunun yanıtına dair bugün gazeteci Barış Terkoğlu'ndan bir iddia geldi. Terkoğlu amiralin gizlilikleri ile bilinen Mehmet Kurdoğlu tarikatından olduğunu iddia etti. Terkoğlu şunları yazdı:

*Günlerdir tartıştığımız cüppeli-sarıklı amiral hangi cemaatten? Garip ama herkes farklı düşünüyor. Kesin olan şu ki resmi kayıtlarda bulunmuyor. Yani ne eski ne yeni, sicilinde herhangi bir tarikat bağlantısı yazıyor. Haliyle belgeli bir yanıtı yok.

Deniz lisesinde öğrenciyken, Fethullahçıların düzenlediği hafta sonu pikniğine katıldığı için mercek altına alındığı anlatılıyor. Ancak bunun arkadaşlarının daveti olduğu, bu nedenle diğer öğrencilere yapılan işlemin ona yapılmadığı söyleniyor. Bugün nasıl böyle açık açık, makam aracıyla giderek bu görüntüyü verdi diye soruyorlar ya…

Onu tanıyanlar FETÖ’nün tasfiye sürecinin bir dönüm noktası olduğunu ifade ediyor. Daha önce yediğiyle, içtiğiyle, giyinmesiyle diğer askerler gibi hayat süren Amiral, AK Parti-FETÖ kavgasının ardından görünür şekilde muhafazakârlığını öne çıkarmış. Basına yansıyan görüntüsündeki gibi kendisini açığa koyar hale gelmiş.

Hangi cemaatten?

Biliyorum, halen cemaat sorusu havada kaldı… Tarikat ve cemaatleri izleyenler, giyinme ve davranış şekillerini takip edenler, sarık bağlamasından cüppeye kadar işaretlerini tanıyanlar hemen “Kurdoğlu” yanıtı verdi. Belki öyle, belki değil. Ama dışarıya yansıyan, belki de “yansıtılmak istenen” tablo bu şekilde.

Mehmet Kurdoğlu tarikatı neyin nesi

Nurculuk kökenli ama aynı zamanda FETÖ’ye rakip Kurdoğlu Grubu, cemaatler içinde en az bilineni. İşin ilginci, Diyanet’e mal edilen meşhur tarikatlar raporunda, küçük gruplar hatta kişiler bile eleştiriyle yer alırken “Kurdoğlu Grubu”na ilişkin tek satır yok. Resmin bütünü FETÖ operasyonlarıyla çıktı. TSK içinde bir cemaatler savaşı vardı. Adını, lideri Mehmet Kurdoğlu’ndan alan rakip cemaat, FETÖ tarafından kasıtlı olarak açığa çıkarılıyordu. FETÖ, ışığı başkasına tutarken kendisi karanlıkta kalıyordu.

En kapalı Nurcu grup

Kurdoğlu denilince, pek çok yerde, doğru ya da yanlış, “dershane” ve “vakıf” kelimesi geçiyor. Nurcuların toplantı yaptıkları evlere “dershane”, buradaki sohbet-okumalara ise “ders” deniliyor. Bu evlerde sürekli kalan, kendisini Nur’a adayanlara imamlara “vakıf” deniliyor. Bazı Nurcu gruplarda kendisini adama hali, bir tür ruhbanlaşmaya, hatta Said Nursi’yi taklit ederek evlenmemeye kadar gidiyor. Ankara- Balgat merkezli Kurdoğlu Grubu, işte bu ilişkileri en keskin şekilde sürdüren grup. Tabiri caizse “kökten Nurcu”. Nurcular içinde en içe kapanık, en mutaassıp yapı. “Eski Türkiye”de devletin bir güvenlik raporu onları şöyle tanımlıyordu:

“Ankara’da Sıddık Dursun ile birlikte yer aldığı gruptan ayrılarak, kendi adıyla anılan grubunu kuran Mehmet Kurdoğlu, halen Ankara, Adana ve K.Maraş’ta az sayıdaki öğrenci evleri çerçevesinde faaliyet yürütmektedir.”

Ayrılış nedeni, iddiaya göre, “gizliliğin ve ihtiyatın ihlal edilmiş olması”ydı. Nitekim açık kaynaklarda, haklarında en az bilgi bulunan cemaat, tartışmasız Kurdoğlu Grubu. İnternet siteleri bile yok. Gizlilik için, asker üyeler siviller ve diğer memurlarla aynı “derslere” katılmıyor. Sadece “vakıf” olanlar onları tanıyor. Vakıflar, Risalelerdeki pasajlar dışında neredeyse başka bir okumanın olmadığı sohbetler düzenliyorlar. Nitekim cemaate adını veren Mehmet Kurdoğlu da en büyük “vakıf”.

Askeriye içinde örgütlü oldukları, sadece resmi raporlardaki iddialardan ibaret değil. Rakip İslamcı gruplar da bunu dile getiriyor. Peygamber’in evlilikleri yerine Nursi’nin bekârlığını örnek almaları, hem bazı Nurcu gruplar hem de diğer İslami kesimler tarafından eleştiriliyor.

İşte bir “dershane”de çekilmiş görünen, o fotoğraflardaki kısa kollu cüppe ve Nursi gibi bağlanmış sarık, İslami camiayı tanıyanlara “bu Kurdoğlucu” dedirtiyor.