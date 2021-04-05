Türkiye 5 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 32.456'ya çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 1706'i semptomatik olmak üzere 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 193 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 25 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 25 bin 627 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 407 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Dünkü vaka sayısı 41 binin üstündeydi

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 185 kişi hayatını kaybederken, 1508'i semptomatik olmak üzere 41 bin 998 yeni vaka tespit edilmişti.