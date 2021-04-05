Mardin'de 20 yaşındaki genç temas etti! Feci şekilde can verdi

MARDİN'da 20 yaşındaki Abdullah Özaydın yüksek gerilim hattına temas edince hayatını kaybetti.

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Olay, Kızıltepe ilçesi Akalın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Özaydın (20), yüksek gerilim hattının bulunduğu alana girmesinin ardından patlama sesi geldi. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye, jandarma ve elektrik ekipleri sevk edildi. Alınan önlemlerin ardından alana giren itfaiye ve elektrik ekipleri, genci bulunduğu yerden çıkardı.



Olayda ağır yaralanan talihsiz genç, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Abdullah Özaydın'ın hurdacılık yaptığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.