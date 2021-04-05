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Giresun'da hidroelektrik santralinde facia! 4 işçi akıntıya kapıldı

GİRESUN'da hidroelektrik santralinden su tahliyesi sırasında Aksu deresi yatağında duvar çalışması yapan 4 işçi akıntıya kapıldı.

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GİRESUN'da aşırı su biriken hidroelektrik santralinden (HES) su tahliyesi sırasında debisi yükselen Aksu deresi yatağında duvar çalışması yapan 4 işçi akıntıya kapıldı. 3 işçi kendi imkanıyla kurtulurken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Duroğlu beldesinde meydana geldi. Aşırı su biriken hidroelektrik santralinin kapağı su tahliyesi için açıldı. Bu sırada Aksu Deresi'nde duvar inşaatında çalışan işçiler, debisi aniden yükselen derede akıntıya kapıldı. İşçilerden 3’ü kendi imkanları ile kurtulurken, 1 işçi kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçinin cansız bedenine ulaştı. Kurtulan 3 işçiden yaralanan biri, Giresun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 

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