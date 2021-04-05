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Meral Akşener'den bildirici amirallerin gözaltına alınmasına tepki geldi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, milli irade karşıtı 104 emekli generalin bildirisine "zevzeklik" demişti. Şimdi de o amirallerden 10'nunun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 104 emekli amiralin imzaladığı skandal bildirinin mimarı generallerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Akşener, "Bize hakaret eden zevzekleri de gözaltına alın" dedi... İşte Akşener'in o sözleri...

- Gece yarısı yapılan bu açıklamanın zevzeklik olduğunu söylemiştik. Siz bu insanları gözaltına alma yoluna giderseniz, iktidara şunu söyleme hakkımız doğar: Siyasi partilere, muhalefete ayar vermeyi isteyen hadsizlik ve saygısızlık yapan, bir kısmı Saray'da yaşayan bürokratlar var.

- Sayın Erdoğan'a ve arkadaşlarına sesleniyorum. Madem burada bir gözaltı süreci başlattınız, şimdi muhalefet partilerine, ana muhalefet partisi ve İYİ Parti'nin genel başkanlarına hakaret eden, yargıçlardan tutun Saray şurekasına kadar, atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun bakalım. Bunun da takipçisi olacağız.

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