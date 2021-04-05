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Suruç'ta iki aile birbirine girdi! 8 kişi yaralandı

 ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan, tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

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Suruç’a bağlı Ziyaret Mahallesi'nde öğle saatlerinde, husumetli olan akraba Solmaz ve Şıkar ailelerinin fertleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki ailenin yakınlarının da katıldığı, taş, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri hastanede, jandarma ise Ziyaret Mahallesi’nde geniş güvenlik önlemi aldı.

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