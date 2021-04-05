Son dakika Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Facebook hakkında inceleme

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, son dakika Facebook hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

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Geçtiğimiz günlerde, 533 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerinin, bilgisayar korsanları tarafından çalındığı ortaya çıkmış, bunlar arasında 20 milyon Türk vatandaşının olduğu belirtilmişti.

Sık sık güvenlik açıklarıyla gündeme gelen Facebook'a ilişkin yaşananlar üzerine Türkiye harekete geçti.

Facebook'a resen inceleme

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle resen inceleme başlattı.

Ele geçirilen bilgiler arasında telefon numaraları, isim soyisim, lokasyon, doğum tarihleri, biyografiler ve e-posta adresleri yer alıyor.

Daha önce benzer olay yaşandı

Facebook bilgilerinin çalınması olayı ilk değil. 2019 yılında Mark Zuckerberg'ün sosyal medya platformundan milyonlarca kişinin telefon numarası çalınmıştı.

Daha sonra açıklama yapan söz konusu şirket, güvenlik açığının düzeltildiğini bildirmişti.