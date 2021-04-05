İspanya Kovid-19 aşılamasında hızını artırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaz sonuna kadar nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefinden şu ana kadar çok uzakta gözüken İspanya, yeni doz aşıların gelmesiyle süreci hızlandırmaya başladı.

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Ülkeye nisan sonuna kadar 6 milyon doz aşı geleceğini, bugün 1,2 milyon dozun ulaştığını açıklayan hükümet yetkilileri, Paskalya Bayramı tatili boyunca ara vermeden devam eden Kovid-19 aşılama sürecinin bundan sonra hızlanacağını belirtti.

Kovid-19 aşılama sürecine 27 Aralık'ta başlayan İspanya'da şu ana kadar yaklaşık 10 milyon kişi ilk doz aşıyı olurken aşı sürecini tamamlayanların sayısı 3 milyonu buldu.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, birkaç hafta öncesine kadar haftada yaklaşık 800 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirerek, bu rakamın şu anda 1 milyon 300 bin ila 1 milyon 500 bin arasında olduğunu, hedefe ulaşmak için ise haftada 2 milyon 200 bin aşının uygulanması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan İspanyol basınına konuşan uzmanlar ise bu zamana kadar çok yavaş ilerleyen aşılama sürecinin son bir hafta hızlansa da yaz sonuna kadar nüfusun (yaklaşık 47 milyon) yüzde 70'inin aşılanma hedefinin gerçekleştirilmesini çok uzak gördüklerini söyledi.

İspanya'da salgınla bağlantılı vaka ve ölü sayısının en yoğun olduğu başkent Madrid'de, Kovid-19 aşılaması İsabel Zendal Hastanesi ile Atletico Madrid takımının maçlarını oynadığı Wanda Metropolitano Stadı'nda yürütülüyor. Aşı olmak için bekleyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu görülürken, 3 saatten fazla sırada bekleyenlerin olduğu belirtiliyor.

Wanda Metropolitano Stadı'nda aşılama koordinasyonundan sorumlu hemşire Maria Luisa Dominguez Perez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada günde 6 bin kişiyi aşılamaya uygun bir şekilde çalışıyoruz. Bu sabah ilk 1,5 saatte yaklaşık bin kişiyi aşıladık. Uzun kuyruklar olduğu doğru ama çok hızlı ve koordineli bir çalışma ile bekleyenleri en kısa zamanda içeriye alıyoruz. Çok dinamik bir kuyruk var." dedi.

Mevcut durumda stadyum içinde aşılamayı 16 hemşirenin yaptığını ve saatte 700 kişiyi aşıladıklarını aktaran Perez, "Biz günde 10 bin kişiyi aşılayacak şekilde kendimizi hazırlıyoruz. Bunu yapabiliriz. Sağlık çalışanlarının inanılmaz özverisi, koordinasyon ve cep telefonlarına gelen mesajlarla aşılamaya zamanında gelen vatandaşların iş birliğiyle bunu yapabiliriz." şeklinde konuştu.

Kovid-19 aşılamasında basının iş birliğinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Perez, "Bizim tüm çabalarımızı basın halka ulaştırıyor. Bu çok önemli. Hepimizin verdiği mesaj, Kovid-19'a karşı bağışıklık sistemimizi artırırsak pandemiyi kontrol altına alabiliriz. Eğer nüfusun çoğunluğunu aşılayıp, bağışıklığı artırırsak bu başarı olacak. Maske takma ve sosyal mesafe önlemlerine de uymaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

Diğer yandan salgında üçüncü dalga riskinin giderek arttığı İspanya'da hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısının da yeniden yükselmeye başladığı bildirildi.

8 bin 416 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı yüzde 20'ye ulaştı.

Avrupa'da salgının en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da şimdiye kadar 75 bin 698 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, 3 milyon 300 bin 965 vaka tespit edildi.