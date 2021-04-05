Gaziantep'ten yürek yakan kare! Acı haberi derste öğrendiler gözyaşlarına boğuldular

GAZİANTEP'te 40 yaşındaki Ali Çiftçi tahta inşaat iskelesinden düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

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Olay, Şehitkamil ilçesine Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 nolu sokakta bulunan 5 katlı Nejla Kaplan Apartmanı'nda tamirat işi yapan Ali Çiftçi (40), bir anlık dikkatsizlik sonucu tahta iskelenin son katından aşağı düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı muayene sonucu, baş üstü düşen talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Olayın ardından Çiftçi’nin iş arkadaşları aileye haber verdi. Olay yerine gelen Ali Çiftçi’nin yakınları sinir krizi geçirdi. Acil Sağlık ekipleri sinir krizi geçiren aileye müdahale etti. Babalarının çalıştığı binadan düştüğü haberini derste alan kızları Yağmur ve Damla Çiftçi’yi öğretmenleri olay yerine getirdi.







Gözyaşlarına boğuldular

Babalarının öldüğü haberini ise iki kız kardeşe amcaları verdi. Talihsiz işçinin cenazesi, Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze Adli Tıp'a getirildiği esnada anne ve kızları birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.