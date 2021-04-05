Japon ustadan eğitim aldı! Antalya'da tahtadan yapıp ev fiyatına satıyor

"Ben bir geri dönüşümcüyüm. Suda sürüklenmiş ağaçlarla heykeller yapıyorum" diyen Ceylan, çalışmalarını "Pandemiden dolayı atölyemi ve yaptığım sanat eserlerini sergilediğim sergi mağazamı kapattım. Pandemi herkesi etkilediği kadar sanat camiasını da etkiledi." sözleriyle anlattı.