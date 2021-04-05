Japon ustadan eğitim aldı! Antalya'da tahtadan yapıp ev fiyatına satıyor
ANTALYA'da yaşayan Adnan Ceylan, tahta ve odun parçalarıyla yaptıklarını görenler şaşkına döndü. Ceylan yaptığı ürünleri araba ve ev fiyatına satıyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Atıktan Sanata' başlıklı sergiye 6 heykeliyle katılan, iş insanları Rahmi Koç'un evi için kartal, Ali Koç'un ofisine ise at heykeli yapan Antalyalı sanatçı Adnan Ceylan, pandemiyle iş hayatında değişikliklere gitti.
Expo 2016 Fuar Alanı ve Kaleiçi'nde sergilenmek üzere Teke yöresine ait keçi cinsinin konsept heykel çalışmasını yapan Ceylan, son günlerde evinin bahçesindeki atölyede sanatına yön veriyor.
Köpeği 'Tobi'nin kurumuş ağaç dallarından yaptığı heykelini de bahçesine koyan Ceylan, Japon ustadan öğrendiği bonzai sanatıyla da bitkilere şekil veriyor.
"Ben bir geri dönüşümcüyüm. Suda sürüklenmiş ağaçlarla heykeller yapıyorum" diyen Ceylan, çalışmalarını "Pandemiden dolayı atölyemi ve yaptığım sanat eserlerini sergilediğim sergi mağazamı kapattım. Pandemi herkesi etkilediği kadar sanat camiasını da etkiledi." sözleriyle anlattı.