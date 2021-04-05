BIST 1.438
DOLAR 8,11
EURO 9,54
ALTIN 450,94

Japon ustadan eğitim aldı! Antalya'da tahtadan yapıp ev fiyatına satıyor

Japon ustadan eğitim aldı! Antalya'da tahtadan yapıp ev fiyatına satıyor

ANTALYA'da yaşayan Adnan Ceylan, tahta ve odun parçalarıyla yaptıklarını görenler şaşkına döndü. Ceylan yaptığı ürünleri araba ve ev fiyatına satıyor.

Japon ustadan eğitim aldı! Antalya'da tahtadan yapıp ev fiyatına satıyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Atıktan Sanata' başlıklı sergiye 6 heykeliyle katılan, iş insanları Rahmi Koç'un evi için kartal, Ali Koç'un ofisine ise at heykeli yapan Antalyalı sanatçı Adnan Ceylan, pandemiyle iş hayatında değişikliklere gitti. 

112
Japon ustadan eğitim aldı! Antalya'da tahtadan yapıp ev fiyatına satıyor

Expo 2016 Fuar Alanı ve Kaleiçi'nde sergilenmek üzere Teke yöresine ait keçi cinsinin konsept heykel çalışmasını yapan Ceylan, son günlerde evinin bahçesindeki atölyede sanatına yön veriyor. 

212
Japon ustadan eğitim aldı! Antalya'da tahtadan yapıp ev fiyatına satıyor

Köpeği 'Tobi'nin kurumuş ağaç dallarından yaptığı heykelini de bahçesine koyan Ceylan, Japon ustadan öğrendiği bonzai sanatıyla da bitkilere şekil veriyor.

312
Japon ustadan eğitim aldı! Antalya'da tahtadan yapıp ev fiyatına satıyor

"Ben bir geri dönüşümcüyüm. Suda sürüklenmiş ağaçlarla heykeller yapıyorum" diyen Ceylan, çalışmalarını "Pandemiden dolayı atölyemi ve yaptığım sanat eserlerini sergilediğim sergi mağazamı kapattım. Pandemi herkesi etkilediği kadar sanat camiasını da etkiledi." sözleriyle anlattı.

412