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Aytaç Kara-Serkan Reçber tartışması kadro dışı getirdi!

Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Aytaç, dün akşamki Beşiktaş maçının bitiminde soyunma odasına giderken Kulüp CEO'su Serkan Reçber ile tartışma yaşamıştı.

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Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golü de Aytaç Kara kaydetti. Müsabakanın 66. dakikasında oyundan alınan başarılı futbolcu, oyundan alınırken teknik heyete tepki göstermişti.

Yedek kulübesine gitmeden direkt soyunma odasının yolunu tutan 28 yaşındaki futbolcu, müsabakanın bitiş düdüğüyle sahaya gelerek Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber ile bir tartışma yaşadı. Araya giren Haddadi, Aytaç'ı, Reçber'in yanından uzaklaştırarak olayların büyümesi engelledi.

Tüm bu yaşananların ardından Kasımpaşa Kulübü, Aytaç Kara'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

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