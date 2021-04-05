Bildiriye imza atan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi

Gece yarısı bildiriye imza atan emekli amirallere kötü haber. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

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Darbe imalı skandal bildiriye imza atan emekli amirallerle ilgili son dakika gelişmesi. Güvenlik kaynaklarından ayınan bilgiye göre Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

Bazı internet siteleri ve sosyal medyada "103 amiralden Montrö bildirisi" başlığı altında yayımlanan bildiri Türkiye'nin gündemine oturdu. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışılmasına tepki gösterilen bildirideki ifadeler hükümete ayar vermekle eleştiriliyor.

Bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüpheliye 3 gün içinde Emniyet'e müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.

10 şüpheli gözaltına alındı

Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan re'sen açılan soruşturmada Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise 3 gün içerisinde emniyete gelmeleri için tebligat yapıldı.

Bildiriye kimler imza attı?

Bildiriye imza atanlar içinde Cem Gürdeniz ve Atilla Kıyat gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de var. Tam liste şöyle:

Emekli Amiral Ergun MENGİ

Emekli Amiral Alaettin SEVİM

Emekli Amiral Nazif ÖZDAĞDEVĠREN

Emekli Amiral Işık BİREN

Emekli Amiral Ahmet ŞENOL

Emekli Amiral Hasan HOŞGİT

Emekli Amiral Vedat ERSİN

Emekli Amiral Metin AÇIMUZ

Emekli Amiral Atilla KEZEK

Emekli Amiral Nurhan KAHYAOĞLU

Emekli Amiral Önder ÇELEBİ

Emekli Amiral Metin POYRAZLAR

Emekli Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU

Emekli Amiral Engin BAYKAL

Emekli Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ

Emekli Amiral Atilla KIYAT

Emekli Amiral Vehbi ALPMAN

Emekli Amiral Celal PARLAKOĞLU

Emekli Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL

Emekli Amiral Serdar DÜLGER

Emekli Amiral Abdullah METE

Emekli Amiral Ertan DEMİRTAŞ

Emekli Amiral Orhun ÖZDEMİR

Emekli Amiral Ersin GÜLER

Emekli Amiral Nadir KINAY

Emekli Amiral Hüseyin HOŞGİT

Emekli Amiral İlker GÜVEN

Emekli Amiral Baha EREN

Emekli Amiral Abdullah GAVREMOĞLU

Emekli Amiral Şükrü BOZOĞLU

Emekli Amiral Hakan ERCAN

Emekli Amiral Mesut ÖZEL

Emekli Amiral Taner EZGÜ

Emekli Amiral İbrahim AKIN

Emekli Amiral Ömer AKDAĞLI

Emekli Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU

Emekli Amiral Taner BALKIŞ

Emekli Amiral İzzet ARTUNÇ

Emekli Amiral Hakan ERAYDIN

Emekli Amiral Mehmet Ali ÇINAR

Emekli Amiral Deniz DAĞLILAR

Emekli Amiral Yalçın ERTUNA

Emekli Amiral Türker ERTÜRK

Emekli Amiral Aydın CANEL

Emekli Amiral Sami ÖRGÜÇ

Emekli Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU

Emekli Amiral Nazım ÇUBUKÇU

Emekli Amiral Ahmet AKSOY

Emekli Amiral Can ERENOĞLU

Emekli Amiral Doğan HACİPOĞLU

Emekli Amiral Abdullah AKGÜL

Emekli Amiral Aziz ÖZTÜRK

Emekli Amiral A.Serdar AKINSEL

Emekli Amiral İlker GÜVEN

Emekli Amiral Mustafa İPTEŞ

Emekli Amiral Caner BENER

Emekli Amiral Nejat BERKSUN

Emekli Amiral Kadir SAĞDIÇ

Emekli Amiral Tayfun TANSAN

Emekli Amiral İskender YILDIRIM

Emekli Amiral Ali Yüksel ÖNEL

Emekli Amiral Uğur YİĞİT

Emekli Amiral Mustafa ÖZBEY

Emekli Amiral Cem GÜRDENİZ

Emekli Amiral Bülent BOSTANOĞLU

Emekli Amiral Murat BİLGEL

Emekli Amiral Cengiz ALPÖZÜ

Emekli Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK

Emekli Amiral Tufan MİMİR

Emekli Amiral Turgut TUFAN

Emekli Amiral Turhan ÖZER

Emekli Amiral Alper TEZEREN

Emekli Amiral Mustafa ÜLTANUR

Emekli Amiral Ruhsar SÜMER

Emekli Amiral Cemal ÜREN

Emekli Amiral Gündüz Alp DEMİRUS

Emekli Amiral Deniz CORA

Emekli Amiral Gürkan İNAN

Emekli Amiral Atilla TONGUÇ

Emekli Amiral Mustafa KARASABUN

Emekli Amiral Erol YÜKSEL

Emekli Amiral Özbek GÜRGÜN

Emekli Amiral Bülent OLCAY

Emekli Amiral Nejat GÜLDİKEN

Emekli Amiral Turgay ERDAĞ

Emekli Amiral İsmail TAYLAN

Emekli Amiral Aydın GÜRÜL

Emekli Amiral Raif NALDEMİR

Emekli Amiral Numan ALANSAL

Emekli Amiral Tanzar DİNÇER

Emekli Amiral Erol ADAYENER

Emekli Amiral Haluk Sayın

Emekli Amiral Ferhat FERHANOĞLU

Emekli Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN

Emekli Amiral Ali Sadi ÜNSAL

Emekli Amiral Doğan DENİZMEN

Emekli Amiral Taner AKKAYA

Emekli Amiral Necati KURT

Emekli Amiral Tayfun URAZ

Emekli Amiral Engin HEPER

Emekli Amiral Hayati BİLGİÇ

Emekli Amiral Hasan Nihat DOĞAN

Emekli Amiral Ömer Bayram ÇETİN

Emekli Amiral Mithat Kemal ALGÜL