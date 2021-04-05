Bildiriye imza atan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi
Gece yarısı bildiriye imza atan emekli amirallere kötü haber. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.Abone ol
Darbe imalı skandal bildiriye imza atan emekli amirallerle ilgili son dakika gelişmesi. Güvenlik kaynaklarından ayınan bilgiye göre Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.
Bazı internet siteleri ve sosyal medyada "103 amiralden Montrö bildirisi" başlığı altında yayımlanan bildiri Türkiye'nin gündemine oturdu. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışılmasına tepki gösterilen bildirideki ifadeler hükümete ayar vermekle eleştiriliyor.
Bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüpheliye 3 gün içinde Emniyet'e müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.
10 şüpheli gözaltına alındı
Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan re'sen açılan soruşturmada Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise 3 gün içerisinde emniyete gelmeleri için tebligat yapıldı.
Bildiriye kimler imza attı?
Bildiriye imza atanlar içinde Cem Gürdeniz ve Atilla Kıyat gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de var. Tam liste şöyle:
Emekli Amiral Ergun MENGİ
Emekli Amiral Alaettin SEVİM
Emekli Amiral Nazif ÖZDAĞDEVĠREN
Emekli Amiral Işık BİREN
Emekli Amiral Ahmet ŞENOL
Emekli Amiral Hasan HOŞGİT
Emekli Amiral Vedat ERSİN
Emekli Amiral Metin AÇIMUZ
Emekli Amiral Atilla KEZEK
Emekli Amiral Nurhan KAHYAOĞLU
Emekli Amiral Önder ÇELEBİ
Emekli Amiral Metin POYRAZLAR
Emekli Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU
Emekli Amiral Engin BAYKAL
Emekli Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ
Emekli Amiral Atilla KIYAT
Emekli Amiral Vehbi ALPMAN
Emekli Amiral Celal PARLAKOĞLU
Emekli Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL
Emekli Amiral Serdar DÜLGER
Emekli Amiral Abdullah METE
Emekli Amiral Ertan DEMİRTAŞ
Emekli Amiral Orhun ÖZDEMİR
Emekli Amiral Ersin GÜLER
Emekli Amiral Nadir KINAY
Emekli Amiral Hüseyin HOŞGİT
Emekli Amiral İlker GÜVEN
Emekli Amiral Baha EREN
Emekli Amiral Abdullah GAVREMOĞLU
Emekli Amiral Şükrü BOZOĞLU
Emekli Amiral Hakan ERCAN
Emekli Amiral Mesut ÖZEL
Emekli Amiral Taner EZGÜ
Emekli Amiral İbrahim AKIN
Emekli Amiral Ömer AKDAĞLI
Emekli Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU
Emekli Amiral Taner BALKIŞ
Emekli Amiral İzzet ARTUNÇ
Emekli Amiral Hakan ERAYDIN
Emekli Amiral Mehmet Ali ÇINAR
Emekli Amiral Deniz DAĞLILAR
Emekli Amiral Yalçın ERTUNA
Emekli Amiral Türker ERTÜRK
Emekli Amiral Aydın CANEL
Emekli Amiral Sami ÖRGÜÇ
Emekli Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU
Emekli Amiral Nazım ÇUBUKÇU
Emekli Amiral Ahmet AKSOY
Emekli Amiral Can ERENOĞLU
Emekli Amiral Doğan HACİPOĞLU
Emekli Amiral Abdullah AKGÜL
Emekli Amiral Aziz ÖZTÜRK
Emekli Amiral A.Serdar AKINSEL
Emekli Amiral İlker GÜVEN
Emekli Amiral Mustafa İPTEŞ
Emekli Amiral Caner BENER
Emekli Amiral Nejat BERKSUN
Emekli Amiral Kadir SAĞDIÇ
Emekli Amiral Tayfun TANSAN
Emekli Amiral İskender YILDIRIM
Emekli Amiral Ali Yüksel ÖNEL
Emekli Amiral Uğur YİĞİT
Emekli Amiral Mustafa ÖZBEY
Emekli Amiral Cem GÜRDENİZ
Emekli Amiral Bülent BOSTANOĞLU
Emekli Amiral Murat BİLGEL
Emekli Amiral Cengiz ALPÖZÜ
Emekli Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK
Emekli Amiral Tufan MİMİR
Emekli Amiral Turgut TUFAN
Emekli Amiral Turhan ÖZER
Emekli Amiral Alper TEZEREN
Emekli Amiral Mustafa ÜLTANUR
Emekli Amiral Ruhsar SÜMER
Emekli Amiral Cemal ÜREN
Emekli Amiral Gündüz Alp DEMİRUS
Emekli Amiral Deniz CORA
Emekli Amiral Gürkan İNAN
Emekli Amiral Atilla TONGUÇ
Emekli Amiral Mustafa KARASABUN
Emekli Amiral Erol YÜKSEL
Emekli Amiral Özbek GÜRGÜN
Emekli Amiral Bülent OLCAY
Emekli Amiral Nejat GÜLDİKEN
Emekli Amiral Turgay ERDAĞ
Emekli Amiral İsmail TAYLAN
Emekli Amiral Aydın GÜRÜL
Emekli Amiral Raif NALDEMİR
Emekli Amiral Numan ALANSAL
Emekli Amiral Tanzar DİNÇER
Emekli Amiral Erol ADAYENER
Emekli Amiral Haluk Sayın
Emekli Amiral Ferhat FERHANOĞLU
Emekli Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN
Emekli Amiral Ali Sadi ÜNSAL
Emekli Amiral Doğan DENİZMEN
Emekli Amiral Taner AKKAYA
Emekli Amiral Necati KURT
Emekli Amiral Tayfun URAZ
Emekli Amiral Engin HEPER
Emekli Amiral Hayati BİLGİÇ
Emekli Amiral Hasan Nihat DOĞAN
Emekli Amiral Ömer Bayram ÇETİN
Emekli Amiral Mithat Kemal ALGÜL