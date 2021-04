ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlundan itiraf: Yengemle birlikte oldum!

Şimdiye kadar hep iddia olarak kalan, hiçbir şekilde kabul edilmeyen ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, ölen ağabeyinin eşiyle ilişkisini ilk kez kendi açıklamalarıyla doğruladı.

ABD kanalı CBS’in Sunday Morning programına katılan Hunter Biden, yeni çıkacak kitabı “Beautiful Things” ile ilgili yaptığı röportajda ölen kardeşinin dul eşiyle neden beraber olduğunu açıklamaya çalıştı ancak “insanların kafasının neden karıştığını” anlayabildiğini söyledi.

Erkek kardeşi Beau Biden'ın beyin tümöründen ölümü sonrası karısı ile ayrıldığını ve daha sonra yengesi Hallie ile beraber olduğunu söyleyen Hunter Biden, “Bana göre, açıklaması zor olan bir şey değil çünkü ikimizin de paylaştığı ve birlikte olduğumuz ve doğru şeyi yapmaya çalıştığımız çok büyük bir kederden kaynaklanıyordu. Bu keder, kaybettiklerimizin yerini alabilecek bir aşk ümidine dönüştü ve işe yaramadı “ dedi.

"Birbirlerini buldular"

Mayıs 2015’te kardeşi Beau'nun öldükten sonra ailelerinin olağandışı ilişkiyi destekledikleri için “inanılmaz derecede şanslı” olduklarını söyleyen Hunter Biden “Ancak diğerleri o kadar anlayışlı değildi” dedi.

Başkan Biden'ın bu ilişkiyi “Hunter ve Hallie böyle bir üzüntüden sonra hayatlarını yeniden bir araya getirirken birbirlerini buldukları için şanslıyız. Benim ve karımın tam desteğine sahipler ve onlar için mutluyuz” şeklinde değerlendirdiği belirtiliyor.

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele veriyor

Uzun süredir uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele eden Hunter, “Muhtemelen vermemem gereken birçok karar verdim. Beni tanıyan insanlar için çok daha fazla şefkat ve anlayış vardı, ama korkunç bir zamandı” dedi. Hunter yengesinden ayrıldıktan sonra 2019 yılında tanışmalarından sadece bir hafta sonra Melissa Cohen adlı film yapımcısı Güney Afrikalı bir kadınla yeniden evlendi. Yeni doğan bebeklerine ölen ağabeyinin Beau ismini verdi.

"Her gece konuşuyoruz"

Biden’in hayatta kalan tek oğlu Hunter, kendisinin ve babasının her gece konuştuğunu soyleyerek “Her gece. Evet. En azından her gece konuşuyoruz. Ama bekleyin, dahası var. Bu arada, benimle sadece her gece konuşmakla kalmıyor; kızlarımın her birini arıyor ve her gün onlarla konuşuyor” dedi.

"Gizli servisi atlattı"

Hunter, ağabeyi Beau’nun vefatından sonra kontrolden çıkan madde ve alkol bağımlılığı sayesinde babasının da onu neredeyse kaybettiğini kabul ettiği röportajda, aşırı içki içmeye başladığında babasının müdahale ettigini açıklayarak: “Babam bir kez apartmanıma geldi. Gizli servisi atlattı. Bana ‘Sen ne yapıyorsun?’ dedi. ‘Baba iyiyim’ dedim. ‘İyi değilsin’ dedi” ifadelerini kullandı.

Hunter bundan sonra rehabilitasyona girdiğini ancak uzun süre kalmadığını itiraf ederek, 2019’da evlenmeden önce detoks yapmasına yardımcı olan eşi Melissa Cohen ile tanışana kadar uyuşturucudan kurtulamadığını söyledi.