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Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim" açıklamasında bulundu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ve Türksat 5A'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim.

- Türksat 5A uydumuzu bu yılın başında uzaya gönderdik, Türksat 5B’yi de yıl içinde yörüngesine göndereceğiz. Entegrasyon ve testleri ülkemizde yapılacak ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı da 2022 yılında inşallah uzaya göndereceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünde, kendi uydusunu kendisi yapabilen Dünya’nın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız.

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