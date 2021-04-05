Bitlis’te araziye gizlenmiş basma düzenekli 4 EYP imha edildi
Jandarma ekipleri, yaptıkları aramalar neticesinde kırsal arazide basma tip ateşleme anahtarlı, 3'er kiloluk paketler halinde 12 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 4 el yapımı patlayıcı buldu.Abone ol
Bitilis’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.
Ekipler merkez ilçesine bağlı Dut köyü kırsalında, PKK mensuplarının patlayıcı madde ve yaşam malzemesi gizlediği bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler operasyon için hazırlıklara başladı.
Arazi taraması yapıldı
Teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla bölgede 'Eren-11 Şehit J.Uzm.Onb. Halil Ateş 2021-23' operasyonu düzenlendi.
Operasyon kapsamında arazi araması yapıldı.
Yerinde imha edildi
Bölgede 4 basma tip ateşleme anahtarlı, 3'er kiloluk paketler halinde 12 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP bulundu.
Gerekli incelemelerin ardından patlayıcılar yerinde imha edildi.