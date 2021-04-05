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Yeni Zelanda’da 5.8 büyüklüğünde deprem! Can kaybı yok

Yeni Zelanda’da Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok.

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Yeni Zelanda’da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Kuzey Adası’nda yerin 30 kilometre altında meydana geldiği açıklandı. İlk belirlemelerde, depremde can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

Öte yandan, ülkede 5 Mart’ta Kermadec Adaları yakınlarında 8.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, yetkililer tarafından tsunami uyarısı yapılmıştı.

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