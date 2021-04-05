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Fenerbahçe'ye kötü kötü haber Zanka geri dönüyor

Fenerbahçe’nin Danimarka’nın Kopenhag takımına kiraladığı Zanka’nın sezon sonunda sarı-lacivertlilere dönmesi bekleniyor.

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Kopenhag teknik heyeti, 30 yaşındaki stoperin son maçlardaki performansından memnun değil. Danimarka temsilcisi, yüksek maliyeti nedeniyle Zanka’nın bonservisini almayı düşünmüyor.

30 yaşındaki futbolcu, istikrarsız performansı nedeniyle Danimarka’nın Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarının kadrosuna da dahil edilmemişti.

Danimarkalı futbolcunun Fenerbahçe ile Haziran 2022’ye dek sözleşmesi bulunuyor.

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