'İhaleci' denilen Enver Aysever Cumhuriyet'ten gönderildi veda yazısında tepki gösterdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Enver Aysever’e bir atölye karşılığında 238 bin lira ödeyeceği iddiası tartışma yarattı. İhale iptal edilirken Cumhuriyet gazetesi, Enver Aysever ile yollarını ayırdı. Aysever, veda yazısında kendisine inanmayan gazete yönetimini eleştirdi.

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İzmir Belediyesi'ndeki bir ihalede adı geçtikten sonra eleştiri bombardımanına tutulan ve ardından Cumhuriyet'teki yazılarına son verilen yazar Enver Aysever, bugün son yazısını yazdı.

Gazete yönetimi bu tartışmaları gerekçe göstererek Aysever'le yollarını ayırma kararı almıştı. Aysever, veda yazısında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'ya sitem ederek, "Hafta başında Aykut Küçükkaya’nın, benim gazeteyle ilişiğimin kesilmesine yönelik “adının ihaleye karışması” diye kurduğu cümle haksızdı" ifadelerine yer verdi.

"Dilerdim ki yayın kurulu meselenin içyüzünü bir de bana sorsun"

Özal döneminde ihalenin yolsuzlukla eşanlamlı sayıldığına dikkat çeken yazar, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim gibi memur aileleri bu işlerden anlamayız, uzak dururuz. Günün birinde, hem de Cumhuriyet’ten adımın “ihale” ile yan yana gelmesinden gönderilmemi kabul etmem mümkün değil. Dava açtım bu söylentiyi çıkaranlara. Dilerdim ki yayın kurulu meselenin içyüzünü bir de bana sorsun. O sırada aklıma ne geldi bakın…

FETÖ teğmeni almaya geldiğinde, dönemin Genelkurmayı’na “Sarı öküzü kaptırmayacaktın” diye seslenen çok olduydu. Darbe kadar korkunçtu suçsuz insanların kumpaslarla mahpusa düşmesi. Nitekim asıl darbeciler 15 Temmuz’da gösterdi yüzünü. Yıllar sonra benzer bir şey yaşayacağımı hiç düşünmezdim. Bence Cumhuriyet, yazarına inanmalıydı, yanında durmalıydı. Ustam ve onun gibi Cumhuriyet’in sahiplerine diyeceğim;

İlhan Selçuk ne kadar teröristse ben de o kadar ihaleciyim."