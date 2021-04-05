Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı! Gram altın da yükseliyor işte piyasalar
Dolar yeni haftaya yükselişle başladı. Geçen haftayı 8.15'in biraz altında kapatan dolar yeni haftaya yükselişle başladı ve 8.21'i geride bıraktı. Gram altın ise 454 liradan işlem görüyor...Abone ol
Merkez Bankası yönetimindeki değişiklik sonrası sert dalgalanan dolar kuru, enflasyon verisinin ön plana çıktığı ve siyaset gündeminin izlendiği haftanın ilk gününde yükselişte. Geçen haftanın son işlem gününde dalgalı bir günün ardından 8,15'in hemen altında haftayı tamamlayan dolar/TL, yeni haftayı yukarı yönlü açtı.
Döviz piyasası: Dolar fiyatları; bugün 8,20 TL civarında hareket ediyor. Euro ise 9,64 TL bandında işlemlerini sürdürüyor.
Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 726,41 lira, satış fiyatı 744.57 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 454,31 lira, satış fiyatı 454,87 lira seviyesinde .