BIST 1.431
DOLAR 8,19
EURO 9,63
ALTIN 454,68
HABER /  YEREL
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Adana'da çiftlikte oyun oynuyordu! 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da 4 yaşındaki çocuk, babasının çalıştığı çiftlikte oyun oynarken, çiftlik sahibinin sürdüğü aracın demir kapıyı sökmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, olay 3 Nisan Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Dinçer, Selçuk C.’nin çiftliğinde çalışmaya başladı. Dinçer’in 4 yaşındaki oğlu Miraç Dinçer de babasının yanına gelerek oynamaya başladı. Bu sırada çiftlikten çıkan Selçuk C.'nin kamyonetinin kapağı demir kapıya takılıp yerinden çıkardı. Kapı bu sırada oyun oynayan çocuğun üzerine devrildi.

Demir kapının altında kalan çocuk otomobil ile özel bir hastaneye kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen çocuk kurtarılamadı.
Olay yerine gelen polis, Selçuk C.’yi gözaltına alırken, olayın şahidi olan kardeşi Umut C.’nin de ifadesine başvurdu. Selçuk C. ile kardeşi Umut C. polis tarafından ifadeleri alınmak üzere sağlık raporunun ardında savcılığa götürüldü.


Serbest bırakıldı
Selçuk C. “taksirle ölüme sebebiyet vermekten” savcılıkta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, kardeşi Umut C. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Çocuğun cenazesi ise adli tıp kurumunda otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Samsun'da annesinden gizlice başladı! Gece 2'de gelen telefonla şok oldular Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor
Bursa'da cuma günleri oluyor görenler hayrete düştü! Beyaz bir sıvı akıyor
Tonlarca su tasarruf etti! Bursa'da faturayı düşürmenin yöntemini buldu
Hezimetin faturası Fatih Terim'e kesildi! Falcao detayı dikkate değer
Cumhur ittifakı MHP’li Belediye Başkanı Ali Sülük'ü gözden çıkardı
Ahmet Hakan'dan amirallerin bildirisi için dikkat çeken yorum: Toptan deliriyor gibiyiz
İcradaki dosya sayısı 22 milyonu aştı
İzmir'de feci kaza! Otomobil beton bariyere çarptı sürücü fırladı
İstanbul'da kısıtlama sona erdi! Trafik yoğunluğu arttı
Bulgaristan'da seçim sonuçları belli oldu ünlü şovmen seçimin yıldızı oldu
Yorumlar