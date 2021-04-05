BIST 1.431
DOLAR 8,19
EURO 9,63
ALTIN 454,68
HABER /  GÜNCEL
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Ahmet Hakan'dan amirallerin bildirisi için dikkat çeken yorum: Toptan deliriyor gibiyiz

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında 104 emekli amiralin imzaladığı bildiriyi ele aldı.

Abone ol

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında 104 emekli amiralin imzaladığı bildiriyi değerlendirdi. Bildirinin ortaya çıkma nedeni olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, "Teknik olarak yapabilir. Mümkündür ama muhtemel değildir. Mümkün başka, muhtemel başka. Marmara Denizi’nden ayran yapabilmek mümkün müdür? Mümkündür. Yeterli miktar yoğurt bulursanız mümkün olabilir. Ama böyle bir şey muhtemel değildir.” açıklaması olduğunu dile getiren Ahmet Hakan, "Bütün gürültü işte bu sözlerden çıktı. Bildiri de bundan çıktı. Allah’ım! Hepimizin akıl sağlığını koru. Toptan deliriyor gibiyiz çünkü." değerlendirmesinde bulundu.

İşte, Ahmet Hakan'ın dikkat çeken o yazısı;

Nereden çıktı bu Montrö meselesi

"TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Habertürk’te katıldığı bir programda gazetecilerin sorularını cevaplarken yaptığı açıklamalardan çıktı.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya soruyor Mustafa Şentop’a:

“Mesela bir cumhurbaşkanı isterse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden ya da Montrö’den de çekilebilir mi?”

Şentop cevap veriyor:

“Teknik olarak yapabilir. Mümkündür ama muhtemel değildir. Mümkün başka, muhtemel başka. Marmara Denizi’nden ayran yapabilmek mümkün müdür? Mümkündür. Yeterli miktar yoğurt bulursanız mümkün olabilir. Ama böyle bir şey muhtemel değildir.”

Bütün gürültü işte bu sözlerden çıktı. Bildiri de bundan çıktı. Allah’ım! Hepimizin akıl sağlığını koru. Toptan deliriyor gibiyiz çünkü."

ÖNCEKİ HABERLER
İcradaki dosya sayısı 22 milyonu aştı
İzmir'de feci kaza! Otomobil beton bariyere çarptı sürücü fırladı
Bulgaristan'da seçim sonuçları belli oldu ünlü şovmen seçimin yıldızı oldu
Galatasaray'daki çöküşün sebebi ortaya çıktı
Adli Tıp Kurumu 79 sözleşmeli personel alacak
Gelecek Partisi eski il başkanı kumar operasyonunda yakalandı! Kaçarken ayağını kırdı
Elazığ'da referanduma gidilen köyden ‘evet’ çıktı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Montrö bildirisi' tepkisi: Aba altından sopa gösteriyorlar
Manisa'da video çekip intihar etmişlerdi! 4 gencin kanında uyuşturucu bulundu
Emre Belözoğlu siftah yapıyor: Değişimi herkese gösterelim
Yorumlar