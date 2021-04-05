Ahmet Hakan'dan amirallerin bildirisi için dikkat çeken yorum: Toptan deliriyor gibiyiz

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında 104 emekli amiralin imzaladığı bildiriyi ele aldı.

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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında 104 emekli amiralin imzaladığı bildiriyi değerlendirdi. Bildirinin ortaya çıkma nedeni olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, "Teknik olarak yapabilir. Mümkündür ama muhtemel değildir. Mümkün başka, muhtemel başka. Marmara Denizi’nden ayran yapabilmek mümkün müdür? Mümkündür. Yeterli miktar yoğurt bulursanız mümkün olabilir. Ama böyle bir şey muhtemel değildir.” açıklaması olduğunu dile getiren Ahmet Hakan, "Bütün gürültü işte bu sözlerden çıktı. Bildiri de bundan çıktı. Allah’ım! Hepimizin akıl sağlığını koru. Toptan deliriyor gibiyiz çünkü." değerlendirmesinde bulundu.

İşte, Ahmet Hakan'ın dikkat çeken o yazısı;

Nereden çıktı bu Montrö meselesi

"TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Habertürk’te katıldığı bir programda gazetecilerin sorularını cevaplarken yaptığı açıklamalardan çıktı.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya soruyor Mustafa Şentop’a:

“Mesela bir cumhurbaşkanı isterse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden ya da Montrö’den de çekilebilir mi?”

Şentop cevap veriyor:

“Teknik olarak yapabilir. Mümkündür ama muhtemel değildir. Mümkün başka, muhtemel başka. Marmara Denizi’nden ayran yapabilmek mümkün müdür? Mümkündür. Yeterli miktar yoğurt bulursanız mümkün olabilir. Ama böyle bir şey muhtemel değildir.”

Bütün gürültü işte bu sözlerden çıktı. Bildiri de bundan çıktı. Allah’ım! Hepimizin akıl sağlığını koru. Toptan deliriyor gibiyiz çünkü."