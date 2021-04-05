BIST 1.434
DOLAR 8,18
EURO 9,61
ALTIN 454,39
HABER /  YEREL
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Elazığ'da referanduma gidilen köyden ‘evet’ çıktı

Elazığ'da mahalle olmak için referanduma giden Yemişlik köyü sakinlerinden 251’i evet, 6’sı ise hayır oyu kullandı.

Abone ol

Elazığ'da merkeze bağlı yaklaşık 3 bin 500 bin nüfuslu Yemişlik köyünde referandum heyecanı yaşandı.

Merkeze 4 kilometre uzaklıkta olan köy sakinleri, Elazığ’ın 40’ıncı mahallesi olmak için sandık başına gitti.

Mahalle olabilmek için sandık başına gittiler

Köy sakinleri geçtiğimiz yılın sonunda referanduma giden ve büyük çoğunlukla evet oyu çıkarak mahalle olan Şahinkaya gibi valilik ve belediye ekiplerinin verdiği hizmetlerden eksik kalmamak için oy kullandı.

790 seçmenin bulunduğu köyde oy kullananlardan 251’i evet, 6’sı ise hayır dedi. Çıkan sonuçtan mutlu olduklarını belirten köy sakinleri resmi prosedürlerin ardından mahalle olacaklarının günü bekledikleri kaydetti.

"Elazığ'ın 40'ıncı mahallesi biziz'' 

Referandumda ‘evet’ çıktığını belirten Köy Muhtarı Vahap Aslan, “Sandıklarımız açıldı, çok şükür ‘evet’ çıktı. Vatandaşların oyunu evetten yana kullanmalarından dolayı onlara çok teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte inşallah hizmetler ayağımıza kadar gelecektir. Emeği geçen ve oyunu veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. Bu saatten sonra Elazığ’ın 40’ıncı mahallesi biziz” dedi.ü

ÖNCEKİ HABERLER
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Montrö bildirisi' tepkisi: Aba altından sopa gösteriyorlar
Manisa'da video çekip intihar etmişlerdi! 4 gencin kanında uyuşturucu bulundu
Emekli amirallerin bildirisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat!
Kumar oynarken basılan kadın 2. kattan atlayıp yaralandı! Eşi elbiselerini parçaladı
Gelini tarafından kötü muamele gördüğü iddiaları mezar açtırdı
Sevilla Atletico Madrid'i devirdi, şampiyonluk yarışı kızıştı
Darbe imalı skandal 'Montrö' bildirisinde imzası olan 10 emekli amirale 'darbeye teşebbüs'ten gözaltı!
Muğla'da, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Aboubakar, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında oynayacak mı?
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki: 3 gündür ses çıkmıyor hodri meydan
Yorumlar