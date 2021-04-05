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Diyarbakır'da PKK operasyonu! 22 gözaltı

Demirören Haber Ajansı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK ile 'Özgür Kadın Hareketi'nin ilişki ağlarını deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK kadın yapılanması "özgür kadın hareketi (TJA)" mensuplarının legal görünüm kazanmasını sağlamak, örgüt adına siyasi, ideolojik eğitim almalarına dernek ve platform adı altında destek olmak, terör örgütüne sempati kazandırarak kadınları saflarına çekmek için legal yapı altında illegal olan örgütsel görüşme, toplantı ve yürüyüş düzenledikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı, 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

Operasyonda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Diğer 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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