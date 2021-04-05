BIST 1.435
DOLAR 8,17
EURO 9,61
ALTIN 454,57
HABER /  YEREL
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Tonlarca su tasarruf etti! Bursa'da faturayı düşürmenin yöntemini buldu

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da Nazım Gökçe isimli bir vatandaş yapmur sularını biriktirerek su faturasını düşürmeye başladı.

Abone ol

Su kaynaklarının her geçen gün azaldığı ülkemizde Nazım Gökçe herkese örnek oldu. Bu yıl kış ayının kurak geçmesiyle birlikte vatandaşlar susuz kalma endişesi yaşarken, Nazım Gökçe, evinin çatısına koyduğu bidonları yağmur suyuyla doldurarak yılda tonlarca su tasarruf ediyor. Gökçe, evininin çatısına yağan yağmuru oluklar vasıtasıyla bidonlara dolduruyor. Bu yağmur suyuyla evinde bulunan çiçekleri suluyor ve evinin merdiven temizliğinde kullanıyor. Bu sayede tonlarca su tasarrufu sağlarken, barajlardaki su kaynaklarının daha az tükenmesine katkıda bulunuyor.

Yağmur sularını biriktirerek tonlarca su tasarrufu yaptığını ifade eden Nazım Gökçe, "Şehrimizin su kaynaklarını en tasarruflu nasıl kullanabiliriz diye düşünürken aklıma yağmur sularını biriktirmek geldi. Evimin çatısına koyduğum bidonları oluklar vasıtasıyla dolduruyorum. Bu suyla evimde bulunan çiçekleri sulayıp apartmanın merdivenlerini yıkıyorum. Bu sayede hem su faturaları düşüyor, hem de şehrimizin su kaynaklarını daha iyi kullanmış oluyoruz. Su kaynaklarını verimli kullanmazsak susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Samsun'da annesinden gizlice başladı! Gece 2'de gelen telefonla şok oldular Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hezimetin faturası Fatih Terim'e kesildi! Falcao detayı dikkate değer
Manchester United'ı gençler ayakta tuttu
Ahmet Hakan'dan amirallerin bildirisi için dikkat çeken yorum: Toptan deliriyor gibiyiz
İcradaki dosya sayısı 22 milyonu aştı
İstanbul'da kısıtlama sona erdi! Trafik yoğunluğu arttı
Bulgaristan'da seçim sonuçları belli oldu ünlü şovmen seçimin yıldızı oldu
Galatasaray'daki çöküşün sebebi ortaya çıktı
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adli Tıp Kurumu 79 sözleşmeli personel alacak
Gelecek Partisi eski il başkanı kumar operasyonunda yakalandı! Kaçarken ayağını kırdı
Yorumlar