Samsun'da annesinden gizlice başladı! Gece 2'de gelen telefonla şok oldular
SAMSUN'da yaşayan 11 yaşındaki Fevzi Kaan Türker kısa sürede milyonların izlediği fenomene dönüştü.
Samsun'da 11 yaşındaki Fevzi Kaan Türker sosyal medyada çektiği videolarla milyonları ekran başına kilitliyor. Salgında düğünlerin yasaklanmasıyla işsiz kalan piyanist şantör babasının getirdiği orgla Türker'in hayatı bir anda değişti. 11 yaşındaki Fevzi Kaan Türker ve babası Hakan Türker Hürriyet'e yaşananları anlattı.
Canlı yayınlara nasıl başladın?
Babamla düğünlere gidiyor, ona davul çalarak yardım ediyordum. O şimdi pandemi dolayısıyla düğünlere gidip çalamadığı için orgunu eve getirdi, ben de çalmaya başladım. Bir gün annemin telefonunu gizlice alıp canlı yayın açınca Instagram’da ‘Keşfet’e düştüm.
Ailen nasıl öğrendi? Ne dediler?
Geçen gece öğrendiler... Bir tanıdığımız “Sizin oğlan fenomen oldu, Instagram ‘Keşfet’e düştü” diye geç saatte evi aradı. Annemle babam da sevindi.
Ünlülerden kim katıldı yayına?
Tuğçe (Kandemir) Ablam katılıyor, Ömer (Başdoğan) Abim katılıyor, Aslı Ablam (Bekiroğlu)... Reynmen (Yusuf Aktaş) Abimle, Ümit Yaşar Abimle canlı yayın yaptım. O kadar çok kişiyle yayın yaptım ki saymakla bitmez. Tuğçe Ablam bana bir klip çekme sözü verdi.
Müziğe ilgin nasıl başladı?
Davul çalarak başladım. Org çalmayı kendi kendime öğrendim.
Nota biliyor musun? Baban sana öğretiyor mu?
Nota bilmiyorum daha. Ramazanda babamla derslere başlayacağız. Okuma yazmam olduğu için şarkıları okuyup ezberlemeye çalışıyorum. Reynmen Abim canlı yayına bağlandığında “Şarkıları tam oku, iyi ezberle” dedi. Herkes “Aynı şarkıları okuyorsun” diyordu. Ben de farklı şarkılar okumaya başladım. Artık her gün için farklı bir şarkı buluyoruz annemle...