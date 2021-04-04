Samsun'da annesinden gizlice başladı! Gece 2'de gelen telefonla şok oldular

Ailen nasıl öğrendi? Ne dediler?

Geçen gece öğrendiler... Bir tanıdığımız “Sizin oğlan fenomen oldu, Instagram ‘Keşfet’e düştü” diye geç saatte evi aradı. Annemle babam da sevindi.



Ünlülerden kim katıldı yayına?

Tuğçe (Kandemir) Ablam katılıyor, Ömer (Başdoğan) Abim katılıyor, Aslı Ablam (Bekiroğlu)... Reynmen (Yusuf Aktaş) Abimle, Ümit Yaşar Abimle canlı yayın yaptım. O kadar çok kişiyle yayın yaptım ki saymakla bitmez. Tuğçe Ablam bana bir klip çekme sözü verdi.