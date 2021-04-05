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Manchester United'ı gençler ayakta tuttu

Brighton karşısında geriye düşen Manchester United, Old Trafford'da 2-1 kazanmayı bildi.

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Ligin 30. hafta mücadelesinde Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Brighton'ı ağırladı. Konuk ekip, 13. dakikada Danny Welbeck'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Manchester United, 62. dakikada Marcus Rashford ve 83. dakikada Mason Greenwood ile bulduğu gollerle karşılamadan 2-1 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 3. kez kazanan Manchester ekibi, puanını 60'a yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. Brighton ise 32 puanla 16. sırada kaldı.

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