Ali Babacan emekli amirallere kızdı! 'Hükümete altın tepside fırsat sundular'

Milli iradeyi hedef alan emekli 104 generalin bildirisine Ali Babacan da kızda ama başka türlü kızdı. Babacan, bu bildiriden hükümetin karlı çıcacağını düşündüğü için amiralleri eleştirip, "Emekli amiraller hükümete altın tepside fırsat sundu" dedi.

Abone ol

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, emekli amirallerin 'Montrö bildirisi' hakkında yaptığı açıklamada, "Hükümete altın tepside fırsat sundular. Ciddi bir basiretsizlik" dedi. Fox TV Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'ya konuk olan Ali Babacan, eski tip muhtıraları hatırlatan takaüt amiraller bildirisi için şunları söyledi:

- 'Darbe artık gündemden çıktı, böyle bir risk yok, Türkiye'de demokrasi oturdu' demek, çok kolay değil. Dolayısıyla her an teyakkuzda olmak lazım, dikkat etmek lazım. Bunun için Silahlı Kuvvetler'in kadrosunun tamamen liyakat bazlı oluşması lazım.

- Kanal İstanbul'la ilgili endişeler var. Uluslararası hukuk boyutuyla ilgili sayısız endişe geldi. Hükümet ise 'inadına yapacağım' diyor. 'Siyasi irade oluşmuş, siz bununla ilgili raporları yapın getirin' deniyor.

- Emekli generallerin bildirisi kabul edilebilir bir şey değil. Burada ciddi bir basiretsizlik var. Böyle bir açıklamanın nereye gideceğini hesap etmeleri gerekir. Yıllarca askeri eğitimden geçmişler, defalarca darbe teşebbüsü yaşamışlar. Hesaplamaları lazım. Zamanı yanlış, mecrası yanlış. Çok büyük bir hata yapmışlar, kabul edilemez.

- Hükümet, bunu sonuna kadar kullanacak. Bundan sonra 'Kanal İstanbul'u istemiyorum' diyenlere, 'Darbeci amirallerle mi berabersin, yoksa benimle mi' diyerek kutuplaştırma yapılacak. Emekli generaller altın tepside bunu hükümete sundu.