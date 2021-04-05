Antalya'da Ramazan pidesinin fiyatı aynı kaldı gramajı düştü

Ramazan ayına sayılı günler kala Antalya’da geçen yıl 300 gramı 3 TL’den satılan pidenin bu yılki satış fiyatı 250 gram 3 TL olarak belirlendi.

Abone ol

Ramazan ayına sayılı günler kala Antalya’da geçen yıl 300 gramı 3 TL’den satılan pidenin bu yılki satış fiyatı 250 gram 3 TL olarak belirlendi. Geçen yıl 300 gramı 3 TL ’den satışa sunulan pidenin, bu yıl yapılan maliyet hesapları sonucunda 250 grama düşürülerek fiyatının aynı tutulmasına karar verildi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, “ Fiyat ve gramajla ilgili valiliğe, belediyeye, ilgili kurumlara müracaatlarımızı yaptık. Herhangi bir itiraz ve değişiklik olmazsa, Ramazan’da 250 gram pide 3 TL olacak” diye konuştu.

250 gram 3 TL

Maliyetleri değerlendirerek bir fiyat belirlediklerini söyleyen Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, “Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Yönetim Kurulu 1 Nisan Perşembe günü toplandı. Fırıncılar odamız yapmış olduğu faaliyet hesaplarına göre, 250 gram pideyi 3 TL olarak bize teklif getirdi. Günün şartları, maliyetlerin artması, kiraların artması, girdilerin artması, birçok ürün ve katkı maddelerinin yüksek fiyatlı olmasını sebep göstererek maliyet hesabını değerlendirdik. Daha önce 300 gram 3 TL olan bir önceki Ramazan ayındaki pideyi, 250 gram 3 TL olarak karara bağladık. Tabi bununla ilgili biz valiliğe, belediyeye, kurumlara, zam ile ilgili müracaatlarımızı yaptık. Herhangi bir itiraz olmazsa, kesinleşirse Ramazan’da pide 250 gram 3 TL olacak” diye konuştu.