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Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak

Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak. Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen aya ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin bugün ödeneceğini ifade ederek ödemelerin vatandaşların banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.

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