Fazla kiloları yüzünden okulu bırakmıştı! 60 kilo birden verdi son hali şaşırttı
SULTANGAZİ'de kiloları nedeniyle arkadaşları dalga geçince henüz ilkokul 3'ncü sınıftayken okulu bırakan ve kilosu 120'ye kadar çıkan 16 yaşındaki Serap Toraman, pandemi döneminde yaptığı diyetle fazla kilolarından kurtuldu. 1 yılda 60 kiloya kadar düşerek, ideal kilosuna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Toraman, "Öğrencilik dönemimde dalga konusu olmamdan dolayı psikolojim de iyi değildi. Ama şimdi özgüvenim yerimde" dedi.
Sultangazi'de yaşayan 16 yaşındaki Serap Toraman, aşırı kilolarından dolayı arkadaşları kendisiyle dalga geçince ilkokul 3'ncü sınıfta okulu bıraktı. Eve kapanarak, özgüvenini yitiren Toraman, zamanla 120 kiloya ulaştı. Bu duruma daha fazla dayanamayan Toraman geçen yıl diyet yapmaya karar verdi.
Koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günlerden itibaren kendine diyet uygulayan Toraman, 120 kilodan 60 kiloya kadar düştü.
Uyguladığı diyet sayesinde kendini mutlu hissettiğini söyleyen Serap Toraman, şöyle konuştu:
"İlkokul zamanında çok kiloluydum. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyordu. O dönem bir karar alarak okulu bıraktım. Ailemin bırakmamam yönündeki baskı ve zorlamalarına rağmen okul arkadaşlarım dalga geçtiği için üçüncü sınıfta iken okulu bıraktım. Okulu bıraktıktan sonra da kilo almaya devam ettim.
120 kiloya kadar ulaştım. Kıyafetlerim artık olmuyor, giymekte zorlanıyordum. Büyük kıyafet alsam dahi yıpranıyordu hemen. Kiloluyken hiç özgüvenim yoktu. Eve kapanıyordum. Kendimi telefona vermiştim. Eskiden bir mağazaya gidip kıyafet bile alamıyordum. Ve bu durum beni çok üzüyordu. Hem sağlık açısından, hem de bazı rahatsız edici durumlarla karşılaştım. Yürüyemiyor, koşamıyor, arkadaşlarımla oyun oynamakta zorluk çekiyor ve istediğim gibi hareket edemiyordum. Beni yolda görenler 'Bu ne böyle. Çok kilolu' gibisinden yaklaşıyorlardı bana. Bu tür davranışlarla karşılaşırken kendi kendime 'ben neden zayıf değilim? Keşke zayıf olsaydım' diyordum. Ama kendim için bir şey yaptım ve zayıfladım. Şimdi artık öyle şeyler düşünmüyorum. 'Artık kendim için, sağlığım için bir şey yapmayalım' diyerek kilo vermeye karar verdim. Koronavirüs salgının ülkemizde görüldüğü ilk zamanlarda buna karar verdim.