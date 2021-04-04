Fazla kiloları yüzünden okulu bırakmıştı! 60 kilo birden verdi son hali şaşırttı

120 kiloya kadar ulaştım. Kıyafetlerim artık olmuyor, giymekte zorlanıyordum. Büyük kıyafet alsam dahi yıpranıyordu hemen. Kiloluyken hiç özgüvenim yoktu. Eve kapanıyordum. Kendimi telefona vermiştim. Eskiden bir mağazaya gidip kıyafet bile alamıyordum. Ve bu durum beni çok üzüyordu. Hem sağlık açısından, hem de bazı rahatsız edici durumlarla karşılaştım. Yürüyemiyor, koşamıyor, arkadaşlarımla oyun oynamakta zorluk çekiyor ve istediğim gibi hareket edemiyordum. Beni yolda görenler 'Bu ne böyle. Çok kilolu' gibisinden yaklaşıyorlardı bana. Bu tür davranışlarla karşılaşırken kendi kendime 'ben neden zayıf değilim? Keşke zayıf olsaydım' diyordum. Ama kendim için bir şey yaptım ve zayıfladım. Şimdi artık öyle şeyler düşünmüyorum. 'Artık kendim için, sağlığım için bir şey yapmayalım' diyerek kilo vermeye karar verdim. Koronavirüs salgının ülkemizde görüldüğü ilk zamanlarda buna karar verdim.