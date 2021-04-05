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Canlı cayındaki kavga sosyal medyaya taşındı: Metiner ve Bayrakçı birbirine girdi

Star yazarı Mehmet Metiner, Hakan Bayrakçı'ya, canlı yayında AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci'ye yönelik tavrı nedeniyle sert tepki gösterdi. Bayrakçı'nın yanıtı da aynı sertlikteydi..

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SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı ile AK Parti MKYK üyesi Hukukçu Mücahit Birinci arasında emekli amirallerin ortak yayınladığı bildiri tartışmasına 24. Dönem Adıyaman, 25. ve 26. Dönem İstanbul AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner de katıldı.

Canlı yayındaki programda Bayrakçı ile Birinci karşılıklı olarak masalara vururken Mehmet Metiner Twitter hesabından Bayrakçı'ya sert ifadeler kullandı.

Metiner, Hakan Bayrakçı'ya karşı şu ifadeleri kullandı

"Sana ne oluyor Hakan?

Öyle yırtınıp durmalar.

Saygısızca bağırıp çağırmalar.

Ayağa kalkıp konuşmacıların üstüne yürümeler.

Haddini fazlasıyla aşıyorsun.

Bu gidişat hayrına olmaz senin.

Edebinle otur görüşlerini dile getirmekle yetin derim."

Bayrakçı'dan yanıt gecikmedi

Mehmet Metiner'e yine sosyal medya yoluyla cevap veren Hakan Bayrakçı'dan ise yanıt gecikmedi.

Bayrakçı ise Metiner'e şu ifadelerle karşılık verdi:

"1. Zaten görüşlerimi dile getiriyorum.
2. Masaya ilk o vurdu, o bağırdı. Ben de karşılık verdim.İyi izle.
3. Bana haddimi sen değil millet verir.
4. Hayrıma olmasa ne olur?
5. Bana edebimi öğretemezsin.
6. Bu fetva ve emir tarzı ifadeleri sana yakıştıramadım."

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