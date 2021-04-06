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Bir otomotiv devi daha fabrikalarını kapattı araç üretiminde çip krizi büyüyor

Bir otomotiv devi daha fabrikalarını kapattı araç üretiminde çip krizi büyüyor

Çip krizi nedeniyle yurtdışında üretimini durduran otomotiv firmaları arasına bir yenisi eklendi. Dünyaca ünlü bir otomotiv devi daha çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle fabrikalarını kapattı.

Bir otomotiv devi daha fabrikalarını kapattı araç üretiminde çip krizi büyüyor

Çip krizi dünyada ve Türkiye'de git gide büyüyor. Ünlü otomotiv devleri tek tek çıkıp üretimi durdurduklarını açıklarken, bunların arasına bir yenisi daha eklendi. 

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Bir otomotiv devi daha fabrikalarını kapattı araç üretiminde çip krizi büyüyor

Suzuki Motor, Japonya'da bulunan 3 fabrikasından ikisinde üretimi durdurdu. Suzuki yaptığı açıklamada, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle iki tesiste üretimin durdurulması kararı alındığını bildirdi.

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Bir otomotiv devi daha fabrikalarını kapattı araç üretiminde çip krizi büyüyor

Alınan karar çerçevesinde Shizuoka bölgesinde bölgesinde bulunan  iki Suzuki fabrikasında bugün üretim durduruldu. Sagara'daki tesiste  üretim tamamen dururken, Kosai fabrikasındaki 3 üretim hattından biri  kapatıldı. Sagara fabrikası Suzuki'nin Swift ve Solio modellerini üretiyordu. Ayrıca Türkiye'den bazı otomotiv devleri bu nedenden dolayı üretimi durdurduklarını açıklamıştı.

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Bir otomotiv devi daha fabrikalarını kapattı araç üretiminde çip krizi büyüyor

Ne olmuştu? 
Otomotivde başlayarak elektronik gibi diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedariki sorununun, üretimde aksamalara neden olarak milyarlarca dolarlık zarara yol açması bekleniyor

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