Hakan Bayrakçı ve Mücahit Birinci birbirine girdi! Yumruklar masaya indi

Emekli amirallerin yayınladığı darbe imalı bildirinin konuşulduğu programda Hakan Bayrakçı ve Mücahit Birinci arasında gerilim yaşandı.

103 emekli amiralin kaleme aldığı darbe çağrışımlı bildiri, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. TV kanallarındaki tartışma programlarında da bu konu üzerinde duruluyor. TV100 kanalında ise araştırmacı Hakan Bayrakçı ve Mücahit Birinci arasında tartışılan konu bir anda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Bayrakçı'ya, kendisini kriminalize ettiğini söyleyen Birinci, masaya yumruğunu vurunca tartışma alevlendi.

Birinci, "Kendi beyanlarınızla ilgilenin. Etrafı kriminalize etmeyin. Sen beni kriminalize edemezsin" diyerek sesini yükseltince Bayrakçı bir anda ayağa kalktı.

Hakan Bayrakçı, "Ben seni kriminalize etmiyorum. Masaya da vuramazsın." dedikten sonra kendisi de masaya iki eliyle birlikte masaya vurdu.

Bir anda alevli bir tartışmanın tam ortasında kalan moderatör Hande Aydemir ise konuklarını güçlükle sakinleştirdi.