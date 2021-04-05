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Ersin Destanoğlu: Hakem abiye bir şey demek istemiyorum

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, 1-0 kaybettikleri Kasımpaşa maçından sonra açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'i 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 1-0'lık sonuçla yenik ayrıldı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü, ceza sahası dışından güzel bir vuruşla 19. dakikada Aytaç Kara attı. Bu sonucun ardından lider Beşiktaş, 64 puan kaldı. Kasımpaşa ise 34 puanla 14. sıraya yükseldi.

'Hakem abiye bir şey demek istemiyorum'
Karşılaşmanın ardından konuşan Ersin Destanoğlu, "Maça iyi başlamadık. Gol atmak için, 3 puan almak için elimizden geleni yaptık ama olmadı. Bu maçtan gereken dersleri çıkaracağız. Çok iyi bir takımız. Bu mağlubiyet bize ders oldu. Hakem abiye bir şey demek istemiyorum. Yaşımız genç, eleştirmek istemiyorum. Millet neler yapıyor, kart bile görmüyor. Teraziyi biraz daha dengede tutmaları lazım. Şampiyonluğa inancımız aynen devam ediyor." dedi.

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