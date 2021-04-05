Emekli Amiral Cem Gürdeniz gözaltı öncesi konuştu : Bu darbe çağrısı değilmiş

103 emekli Amiral imzasıyla yayımlanan açıklama sonrası bu sabah imzacılardan Cem Gürdeniz gözaltına alındı. “Mavi Vatan” kavramının isim babası olan Emekli Amiral Cem Gürdeniz gözaltı öncesi açıklama yaptı. Bildirinin amacının "Türkiye'nin menfaatlerine sahip çıkmak' olduğunu iddia etti.

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da bulunduğu Montrö bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltılara başladı. İmzacılardan Cem Gürdeniz, gözaltına alınmadan önce bildiriye ilişkin açıklama yaptı. Bildirinin amacının 'Türkiye'nin menfaatlerine sahip çıkmak' olduğunu öne süren Cem Gürdeniz, darbe olarak yorumlanmasına itiraz etti. Cem Gürdeniz bildiriye ilişkin şunları söyledi:

*“Son dönemde çıkan Montrö tartışmaları ve medyada tasvip edilmeyen fotoğrafları ortaya çıkan Deniz Kuvvetleri mensubu beni üzmüştür. Bir emekli amiral olarak, amirallerimizin ortak gündeme getirdiği böyle bir metni açıklamanın ve bu metne benim de imza koymamın sakınca olmadığını değerlendirdim. Bu en azından ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir.

Bu bir darbe çağrısı değil

*Yıllarca Türkiye’nin menfaatleri için hareket edip, Mavi Vatan’a sahip çıktık. Dolayısıyla yapılan açıklama, Türkiye’nin menfaatleri ve Mavi Vatan’ı korumak içindir. Açıklama yapma özgürlüğüne sahibiz ve buradan bir mağduriyet oluşturulmamalı.