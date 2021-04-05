BIST 1.437
DOLAR 8,14
EURO 9,57
ALTIN 451,75
HABER /  GÜNCEL
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Emekli Amiral Cem Gürdeniz gözaltı öncesi konuştu : Bu darbe çağrısı değilmiş

103 emekli Amiral imzasıyla yayımlanan açıklama sonrası bu sabah imzacılardan Cem Gürdeniz gözaltına alındı. “Mavi Vatan” kavramının isim babası olan Emekli Amiral Cem Gürdeniz gözaltı öncesi açıklama yaptı. Bildirinin amacının "Türkiye'nin menfaatlerine sahip çıkmak' olduğunu iddia etti.

Abone ol

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da bulunduğu Montrö bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltılara başladı. İmzacılardan Cem Gürdeniz, gözaltına alınmadan önce bildiriye ilişkin açıklama yaptı. Bildirinin amacının 'Türkiye'nin menfaatlerine sahip çıkmak' olduğunu öne süren Cem Gürdeniz, darbe olarak yorumlanmasına itiraz etti. Cem Gürdeniz bildiriye ilişkin şunları söyledi:

*“Son dönemde çıkan Montrö tartışmaları ve medyada tasvip edilmeyen fotoğrafları ortaya çıkan Deniz Kuvvetleri mensubu beni üzmüştür. Bir emekli amiral olarak, amirallerimizin ortak gündeme getirdiği böyle bir metni açıklamanın ve bu metne benim de imza koymamın sakınca olmadığını değerlendirdim. Bu en azından ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir.

Bu bir darbe çağrısı değil
*Yıllarca Türkiye’nin menfaatleri için hareket edip, Mavi Vatan’a sahip çıktık. Dolayısıyla yapılan açıklama, Türkiye’nin menfaatleri ve Mavi Vatan’ı korumak içindir. Açıklama yapma özgürlüğüne sahibiz ve buradan bir mağduriyet oluşturulmamalı. 

Yapılan bir açıklamadır bunu bir ‘Darbe çağrısı’ olarak yorumlamak son derece yanlıştır. Kaldı ki biz FETÖ’nün kumpaslarında hapis yatmış kişileriz. Amacımız Mavi Vatan’a sahip çıkmaktır.”

İlgili Haberler
Amirallerin bildirisinin yayınlandığı gece CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu'dan şok sözler Montrö bildirisi tartışmaları devam ederken... Bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi Sarıklı cübbeli amiral Mehmet Sarı kimdir? Mehmet Kurdoğlu cemaatinden deniyor Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama Amirallerin bildirisine imza atan isimlerin tam listesi Emekli amirallerin bildirisi tam metin
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Skandal bildiriye imza atan 104 amiral kim? İşte haklarındaki çarpıcı bilgiler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP İl Başkanı Veysi Uyanık'tan iddialara yalanlama
Ersin Destanoğlu: Hakem abiye bir şey demek istemiyorum
Fenerbahçe'ye kötü kötü haber Zanka geri dönüyor
Canlı cayındaki kavga sosyal medyaya taşındı: Metiner ve Bayrakçı birbirine girdi
Ahmet Çakar'dan canlı yayında olay iddia: Fenerbahçe'ye hayırlı olsun!
Fahrettin Altun bildiriye sahip çıkan CHP'lilere sert çıktı! Lafı eğip bükmeyin dürüst olun
Kastamonu'da bir garip evlilik hikayesi! 1 gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı
Montrö bildirisi tartışmaları devam ederken... Bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi
Avukat kadına Tinder aşkı şoku! Evli çıktı 250 bin TL dolandırdı
Neymar, Barcelona'ya dönmeye hazır
Yorumlar 9 yorum