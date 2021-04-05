Amirallerin bildirisinin yayınlandığı gece CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu'dan şok sözler

Emekli amirallerin darbe imasını çağrıştırdığı bildiriyi yayımladığı gece CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, seçilmiş iktidarın TRT'de canlı yayınla vatana ihanetten yargılanacağını söyledi.

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, katıldığı canlı yayında "seçilmiş siyasi iktidarı yargılayacaklarını" söylediği sırada skandal bildirinin yayınlanması akıllara soru işaretleri getirdi.

"Ben onların mahkemede yargılanacağımı göreceğim" diyen Erdoğdu'nun "Bütün bu yargılamaları TRT ekranlarından canlı vereceğiz. Uluslarararası dillerde vereceğiz ki herkes bilsin bir daha vatana ihanet etmesin" sözleri dikkat çekti.