Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 9 şüpheli gözaltına alındı

SAMSUN merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından Samsun, İstanbul, İzmir ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, araştırma görevlisi, avukat, kapatılan polis akademisinin öğrencisi, ihraç edilen polis memurunun da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.