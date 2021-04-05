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Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 9 şüpheli gözaltına alındı

SAMSUN merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından Samsun, İstanbul, İzmir ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, araştırma görevlisi, avukat, kapatılan polis akademisinin öğrencisi, ihraç edilen polis memurunun da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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