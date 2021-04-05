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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Montrö bildirisine tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 104 amiralin yayımladığı Montrö bildirisiyle ilgili "Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 104 amiralin imza attığı 'darbe imalı' Montrö bildirisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Sert tartışmalara sahne olan bildiride imza olan isimlere tepki gösteren Bakan Gül, "Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir" düşüncesini dile getirdi.

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