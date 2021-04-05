Manisa'da video çekip intihar etmişlerdi! 4 gencin kanında uyuşturucu bulundu

MANİSA'da, bir arkadaşları aşırı dozdan ölünce, intihar videosu çekip canlarına kıyan gençlerin kan örnekleri incelendi. 4 gencin kısa sürede bağımlılık yapan “delirten uyuşturucu” kullandığı belirlendi.

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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, geçen 31 Ocak'ta bir bağ evinde buluşan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal, uyuşturucu alarak eğlendi.

Ümit Zangal aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybedince, diğer 3 genç de uyuşturucu etkisindeyken toplu intihar kararı aldı. İntihar öncesi veda videosu çekerek ailelerine gönderin gençler, Ümit Zangal'ın cesedini otomobile koyup 500 metre ilerideki Akçeşme Mevkii'ne giderek, av tüfeğiyle intihar etti.





4 genç ile ilgili yeni detaylara Sabah ulaştı. Gençlerin alınan kan örnekleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. 4 gencin kanında kısa sürede bağımlılık yapan ve halk arasında '"delirten uyuşturucu" ya da "fakir kokaini" olarak bilenen "Kristal met" denilen uyuşturucu madde bulundu.