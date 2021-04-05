Darbe imalı 'Montrö' bildirisi soruşturmasından bomba detaylar! Muvazzaf paşalarla ilgilisi ne

Öncülüğünü Ergenekon ve Balyoz davalarında hapis yatmış ve yargılanmış isimlerin çektiği 104 emekli amiralin imzaladığı skandal bildiriyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 14 imzacı emekli amiral gözaltına alınırken, Savcılık bildiriyle muvazzaf subaylar arasındaki bağlantıyı da mercek altına aldı.

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Öncülüğünü Ergenekon ve Balyoz davalarında hapis yatmış ve yargılanmış isimlerin çektiği 104 emekli amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmaları ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin hükümete karşı darbe imaları içeren bir bildiri yayınlamıştı. Ortalığı karıştıran darbe imalı, eski muhtıraları çağrıştıran bildiri nedeniyle savcılık bugün düğmeye bastı ve peş peşe gözaltılar yaşandı. O gözaltıların perde arkasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İşte gözaltına alınan 10 emekli general...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Bunun üzerine 10 emekli amiral evlerindeki aramanın ardından gözaltına alınarak Ankara'ya ötürüldü.

4 ismin 3 gün içinde ifadeye gitmeleri istendi

Savcılık, bildiride imzası bulunan 4 şüphelinin ise adreslerindeki arama ve el koyma işlemlerinden sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmeleri bildirildi. Bu isimler ise Fenerbahçe eski yöneticisi Atilla Kıyat ile Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey oldu.

6 emekli imzacı Vatan Caddesi'nde Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı İstanbul'da yakalandı. Emekli amiraller Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk İstanbul'da gözaltına alınan isimler oldu. Şüphelilerin, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Soruşturmayla ilgili flaş ayrıntılar ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan emekli amirallerin bildirinin hazırlanmasında, bildiride adı geçen diğer kişilere ulaştırılmasında ve imzalatılmasında rol oynadıkları tespit edildi.

Yurt dışında ve yurt içinde kimlerle bağlantıları var?

Gözaltına alınan şüphelilerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ettiği öğrenilen soruşturmada, emekli amirallerin yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarının araştırıldığı kaydedildi.

Muvazzaf amirallerle bağlantı kurdular mı?

Soruşturmada, bildiriyi hazırlayan şüphelilerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Bildirinin başlığı, dili, yayınlanma saatindeki ayrıntı

Bildirinin başlığı, kullanılan dil, yayınlanma saati ve kullanılan terimlerin daha önce yayınlanan muhtıralarla benzerlik gösterdiği belirlendi. Şüphelilerin ifadeleri ve dijital incelemelerin ardından soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.