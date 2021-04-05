BIST 1.437
DOLAR 8,14
EURO 9,56
ALTIN 451,25
HABER /  SPOR
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Süper Lig'de 33. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı. Beşiktaş - A. Alanyaspor maçını Ümit Öztürk yönetecek.

Abone ol

Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 33. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Beşiktaş-Alanyaspor maçında Ümit Öztürk, Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında da Halis Özkahya düdük çalacak.
Süper Lig’de haftanın hakemleri şöyle:

6 Nisan Salı
16.00 Göztepe-Ç.Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Fatih Karagümrük-A.Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor-Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Nisan Çarşamba
16.00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor: Suat Arslanboğa
16.00 İH Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 FT Antalyaspor-DG Sivasspor: Özgür Yankaya
19.00 Beşiktaş-Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Nisan Perşembe
16.00 Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya

ÖNCEKİ HABERLER
Bitlis’te araziye gizlenmiş basma düzenekli 4 EYP imha edildi
Manisa'da video çekip intihar etmişlerdi! 4 gencin kanında uyuşturucu bulundu
15 Temmuz Derneği'nden 104 amiral hakkında suç duyurusu
Kanada'da hastaların röntgenleri paylaşıldı! Yoğun bakımlar gençlerle dolu
Sapık Alihan gözaltında Özgecan Aslan ve tecavüz itirafı videosu kan dondurdu
Dubai’de gökdelende çıplak poz veren bir grup kadına gözaltı
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 9 şüpheli gözaltına alındı
Yeni Zelanda’da 5.8 büyüklüğünde deprem! Can kaybı yok
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Montrö bildirisine tepki
'Sapık Alihan' gözaltına alındı! Bebeğe tecavüz, Özgecan Aslan ve Atatürk paylaşımları
Yorumlar