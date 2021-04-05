Teknoloji devi LG, akıllı telefon birimini kapattığını açıkladı

LG Electronics, zarar eden akıllı telefon birimini kapatma kararı aldı.

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G Electronics Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, zarar eden akıllı telefon birimini kapatma kararı aldı. LG, pazardan çekilen ilk büyük üretici olacak.

LG hali hazırnda Kuzey Amerika akıllı telefon pazarında yüz de 10'a sahip ve pazardaki üçüncü büyük oyuncu. Global pazarda ise sadece yüzde 2 paya sahip olan LG, geçen yıl 23 milyon akıllı telefon sattı. Akıllı telefon operasyonunhun LG'nin toplam cirosu içinde payı ise yüzde 7.

Üst üste 23 çeyrektir zarar ediyor

LG, mobil birimindeki art arda 23 çeyrekteki zararın, sert rekabet nedeniyle toplam 4.5 milyar dolar olduğunu belirtmişti. Şirket 2021 yılının ilk günlerinde yaptığı duyuruda akıllı telefon biriminin satılma ve devir dahil tüm seçeneklerin değerlendirildiğini açıklamıştı.

LG'nin kaynaklarını daha karlı olan beyaz eşya ve televizyon birimine kaydırması bekleniyor.

LG, 2020'yi kar rekoruyla kapatmıştı

LG’nin tarihindeki en yüksek dördüncü çeyrek satış ve işletme karının yanında 2020 yılında elde edilen toplam kâr da yeni bir şirket rekoru olmuştu. LG Electronics Inc. (LG) 2020’de 56,45 milyar dolar ciro ve 2,85 milyar dolarlık rekor işletme kârı gerçekleştirdiğini ve 2019’la karşılaştırıldığında yüzde 31,1’lik artış olduğunu açıklamıştı.